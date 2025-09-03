Jaga Solidaritas, PGN Membagikan Sembako kepada Komunitas Pengemudi Bajaj Gas

jpnn.com, JAKARTA - PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) membagikan 600 paket sembako graktis kepada pengemudi bajaj gas (Kobagas) di Jakarta, Selasa (2/9).

Paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, susu kaleng, teh, mie instan, dan kopi.

Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham menjelaskan dalam situasi dan kondisi yang cukup menantang saat ini, pemberian bantuan sembako merupakan wujud dukungan dan empati PGN kepada Kobagas yang selama ini menjadi pengguna setia BBG.

"PGN juga berterima kasih kepada Kobagas, karena keberadaan mereka berperan penting bagi PGN dalam menggerakkan pemanfaatan BBG pada transportasi ikonik yang banyak diminati masyarakat ibu kota,” kata Aldiansyah dalam keterangannya, Rabu (3/9).

Dia menjelaskan selama ini, PGN terus memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas dengan Kobagas.

Aldiansyah berharap bantuan sembako dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga Kobagas sehari-hari.

“Bantuan yang diberikan mungkin tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan, namun kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga Kobagas,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Aldi itu juga mengimbau Kobagas untuk senantiasa memperhatikan aspek-aspek keamanan dalam berkendara dan tetap menjaga ketenangan selama bekerja.