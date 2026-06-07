Jaga Stabilitas Harga, BULOG Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai wilayah.
Langkah tersebut dilakukan BULOG guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.
Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.
“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton," kata Ahmad Rizal Ramdhani.
Menurutnya, jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.
Hingga 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.
Ini langkah yang dilakukan BULOG guna menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga beras bagi masyarakat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BULOG Serap 3 Juta Ton Gabah-Beras Petani, Rekor Baru Penguatan Cadangan Pangan Nasional
- Pangan Bergejolak, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 75 Ribu per Kg
- BULOG Tegaskan Komitmen Penguatan PT GMM untuk Jaga Kepercayaan Petani Tebu Blora
- PT GMM Jaga Kondusivitas Saat Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora
- BULOG Dukung Upaya Menjaga Kelancaran Penyaluran Tebu Petani di Blora
- Memaknai Iduladha 1447 H, BULOG Teguhkan Semangat Kurban untuk Ketahanan Pangan Umat