Jaga Stok Nasional, Bulog Tegaskan Komitmen Serap Gabah
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG berkomitmen dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan.
Hal itu sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana tertuang dalam surat nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 18 September 2025, Perum BULOG kembali ditugaskan melaksanakan penugasan pengadaan gabah dan beras pada Semester II Tahun 2025.
Pada September sampai dengan Desember merupakan masa panen gadu.
Memanfaatkan momen tersebut, sekaligus bentuk komitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah, Perum BULOG siap menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga beli Rp6.500 per kilogram.
Penyerapan dilakukan baik melalui mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun secara komersial.
Langkah itu tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan cadangan beras nasional, tetapi juga memastikan harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan menguntungkan.
Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto menyampaikan Perum BULOG adalah gabah yang telah memasuki usia panen, sehingga kualitas tetap terjaga dan petani memperoleh kepastian pasar.
"Kami akan menjalankan penugasan ini secara optimal sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah sekaligus perlindungan nyata bagi petani Indonesia," kata Prihasto.
Perum BULOG berkomitmen dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BULOG Tegaskan Komitmen Serap Gabah Demi Lindungi Petani dan Jaga Stok Nasional
- Ancaman Nyata Krisis Pangan, Hasto Yakin Indonesia Tak Kekurangan Petani Muda
- Peringati Hari Tani Nasional, Ratusan Petani Pelajari Teknologi Pertanian Modern
- Demi Kedaulatan Pangan, Sadarestuwati PDIP Dorong Pengembangan Varietas Lokal
- PDIP Tak Ingin Petani Mati di Lumbung Pangan Sendiri
- Hadapi Keluhan Air dan Solar, PDIP Janji Kawal Kesejahteraan Petani di Hari Tani