jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat dukungan infrastruktur sumber daya air dan irigasi guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian, mengoptimalkan pemanfaatan bendungan, serta meningkatkan produktivitas dan luas tanam melalui penguatan jaringan irigasi.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo saat rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (24/11).

Pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi berkelanjutan kedua kementerian dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sejak awal pemerintahan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

Salah satu perhatian penting adalah optimalisasi bendungan yang telah dibangun, khususnya yang masih membutuhkan dukungan jaringan irigasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh sektor pertanian.

"Sejak awal kami terus berkoordinasi bagaimana agar swasembada pangan yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo bisa sukses. Bendungan-bendungan yang belum memiliki jaringan irigasi juga menjadi perhatian. Kami ingin infrastruktur yang sudah dibangun bisa memberikan manfaat optimal untuk mendukung pertanian," ujar Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, keberhasilan swasembada pangan harus dijaga secara berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada capaian produksi dalam satu tahun. Karena itu, dukungan infrastruktur perlu terus diperkuat agar petani memiliki kepastian ketersediaan air dan kesempatan meningkatkan frekuensi tanam sesuai dengan kondisi lahan serta karakteristik wilayah masing-masing.

"Yang kami inginkan, swasembada pangan ini tidak hanya ada pada 2026, kemudian hilang pada tahun berikutnya. Harus terus berlanjut pada 2027 dan seterusnya. Kementerian PU mendukung melalui infrastruktur yang dibutuhkan agar para petani bisa meningkatkan frekuensi tanam dan produktivitasnya," kata Menteri Dody.