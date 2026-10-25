Jaga Warisan Budaya Bali, Seruni & Dekranas Dukung Eksistensi Tenun Gringsing

jpnn.com, BALI - Ketua Umum Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih Tri Tito Karnavian bersama Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming mengunjungi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (23/10).

Kunjungan itu menjadi bentuk perhatian terhadap pelestarian warisan budaya sekaligus dukungan bagi kesehatan masyarakat, khususnya para penenun lanjut usia (lansia).

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan bantuan sebanyak 500 unit kacamata bagi para lansia, khususnya penenun kain Gringsing.

Baca Juga: Kemendagri Dorong Daerah Mempercepat Penyelenggaraan PSEL

Penyerahan bantuan ini disertai pemeriksaan mata untuk mengetahui tingkat minus setiap penerima, sehingga kacamata yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penglihatan mereka.

Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) itu mengaku terkesan dengan kekayaan adat dan budaya yang dimiliki Desa Tenganan Pegringsingan.

Dia menilai keunikan desa adat tersebut merupakan warisan budaya yang perlu dijaga keberlangsungannya.

Baca Juga: Kemendagri Siapkan Tim untuk Evaluasi Penanganan Kenaikan Harga Cabai di Daerah

“Ini memang suatu desa adat yang harus kita pertahankan adat istiadatnya karena merupakan warisan budaya yang luar biasa,” ujar Tri.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan masyarakat setempat dan berharap kunjungan tersebut dapat mendorong dukungan bagi pengembangan potensi desa, termasuk dalam bidang kebudayaan dan ekonomi.