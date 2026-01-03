Jagarasa Bidik Pasar Jabodetabek Lewat Inovasi AI dan Cita Rasa Nusantara
jpnn.com, JAKARTA - Jagarasa, penyedia layanan boga asal Jawa Timur yang kerap menangani acara privat selebritas, kini memperluas segmen pasarnya.
Pada 2025, perusahaan katering ini melepas citra eksklusif untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Melalui ekspansi layanan ke wilayah Jabodetabek, Jagarasa memposisikan diri sebagai mitra pernikahan yang terjangkau bagi publik, tanpa meninggalkan kualitas cita rasa Nusantara yang menjadi ciri khasnya.
Bukan Sekadar Katering Artis
Founder Jagarasa, Irwan Hernawan, menegaskan pihaknya tidak ingin hanya dikenal sebagai katering langganan artis.
Menurutnya, layanan premium dengan sentuhan personal seharusnya bisa diakses semua kalangan.
“Kami ingin membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kuncinya ada pada efisiensi operasional berbasis teknologi,” ujar Irwan.
Teknologi AI untuk Efisiensi
Untuk menekan biaya tanpa menurunkan kualitas, Jagarasa memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya AI generatif, dalam produksi materi promosi visual dan musik.
Efisiensi tersebut dialihkan untuk menjaga kualitas bahan baku agar tetap prima dengan harga yang kompetitif.
Jagarasa Catering memperluas layanan ke Jabodetabek dengan memadukan cita rasa Nusantara dan teknologi AI modern.
