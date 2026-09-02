Jagarasa Venue Hadir di Bogor, Bidik Kebutuhan Acara Pernikahan
jpnn.com, BOGOR - Jagarasa.id memperluas layanan dari bisnis katering dan perencanaan pernikahan ke pengelolaan venue melalui Jagarasa Venue di Jalan Bukit Sentul, Cijayanti, Bogor.
Venue tersebut akan diperkenalkan melalui Open House pada 19-20 September 2026. Kegiatan Wedding Preview berlangsung Sabtu (19/9) pukul 12.00-20.00 WIB, sedangkan Venue Showing digelar Minggu (20/9) pukul 10.00-16.00 WIB.
Dari Katering ke Pengelolaan Venue
Jagarasa yang beroperasi di bawah PT Jagarasa Sukses Mandiri memulai layanan boga pada 2018. Layanannya kemudian berkembang ke katering acara dan perencanaan pernikahan di wilayah Jabodetabek serta sejumlah kota di Jawa Timur.
Jagarasa Venue menjadi pengembangan layanan dengan mengelola ruang acara sendiri. Langkah tersebut memungkinkan perusahaan menangani kebutuhan yang sebelumnya bergantung pada karakteristik setiap lokasi, seperti akses, bongkar muat, penempatan buffet, listrik, hingga pergerakan tamu.
Venue tersebut menggunakan konsep Glass House sebagai ruang utama yang dilengkapi Garden Area, Pool Area, dan Guest House.
Glass House memiliki kapasitas sekitar 200-300 orang untuk format standing party, sementara penggunaan seluruh area disebut dapat menampung sekitar 500-600 orang.
Dari sisi fasilitas, Jagarasa Venue menyediakan enam unit pendingin ruangan 2 PK, 50 kursi Tiffani, toilet, musala, ruang rias atau keluarga, genset, serta area parkir. Guest House juga memiliki tiga kamar dan tambahan toilet umum.
Integrasi Layanan dan Kolaborasi Vendor
Jagarasa Venue menawarkan pilihan Venue Only serta paket all-in untuk sejumlah skala acara. Paket tersebut dapat mencakup tempat, katering, dekorasi, rias dan busana, dokumentasi, pembawa acara, hiburan, serta wedding organizer.
Jagarasa.id menghadirkan ruang acara di Bogor sebagai pengembangan layanan katering dan perencanaan pernikahan.
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