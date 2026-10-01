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Jago Gebuk Drum, Shelyn Adlayani Ternyata Ingin Jadi Konsultan Pajak

Jago Gebuk Drum, Shelyn Adlayani Ternyata Ingin Jadi Konsultan Pajak
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Drummer cilik Shelyn Adlayani Hendroharto. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, SORONG - Drummer cilik Shelyn Adlayani Hendroharto memiliki cita-cita yang cukup unik untuk anak seusianya.

Di tengah kegemarannya bermain drum dan menekuni berbagai aktivitas penuh tantangan, dia ternyata ingin menjadi konsultan pajak.

Bocah kelahiran Sorong, 5 Maret 2018 itu mengungkapkan dirinya memiliki tiga cita-cita yang ingin diwujudkan ketika dewasa.

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"Saya ingin jadi konsultan pajak, ilmuwan, dan jadi astronot," kata Shelyn, saat wawancara di Studio RRI Pro 2 Sorong, baru-baru ini.

Cita-cita menjadi konsultan pajak menjadi salah satu hal yang menarik dari siswi kelas 3 SD Golden Gate Sorong itu.

Pasalnya, di usia delapan tahun, dia sudah memiliki beragam aktivitas yang cukup berbeda dari anak seusianya.

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Selain bercita-cita menjadi konsultan pajak, Shelyn dikenal sebagai anak yang gemar bermain musik.

"Pertama kali yang aku coba itu keyboard sama gitar setelah itu barulah drum," ujarnya.

Shelyn Adlayani dikenal jago bermain drum, tetapi bocah delapan tahun itu bercita-cita jadi konsultan pajak.

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