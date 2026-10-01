Jago Gebuk Drum, Shelyn Adlyani Ternyata Ingin Jadi Konsultan Pajak

jpnn.com, SORONG - Drummer cilik Shelyn Adlyani Hendroharto memiliki cita-cita yang cukup unik untuk anak seusianya.

Di tengah kegemarannya bermain drum dan menekuni berbagai aktivitas penuh tantangan, dia ternyata ingin menjadi konsultan pajak.

Bocah kelahiran Sorong, 5 Maret 2018 itu mengungkapkan dirinya memiliki tiga cita-cita yang ingin diwujudkan ketika dewasa.

"Saya ingin jadi konsultan pajak, ilmuwan, dan jadi astronot," kata Shelyn, saat wawancara di Studio RRI Pro 2 Sorong, baru-baru ini.

Cita-cita menjadi konsultan pajak menjadi salah satu hal yang menarik dari siswi kelas 3 SD Golden Gate Sorong itu.

Pasalnya, di usia delapan tahun, dia sudah memiliki beragam aktivitas yang cukup berbeda dari anak seusianya.

Selain bercita-cita menjadi konsultan pajak, Shelyn dikenal sebagai anak yang gemar bermain musik.

"Pertama kali yang aku coba itu keyboard sama gitar setelah itu barulah drum," ujarnya.