Jago Merah Mengamuk di Pesta Pernikahan, Puluhan Orang Tewas Terbakar

jpnn.com, KINSHASHA - Sebanyak 22 orang tewas dalam kebakaran di sebuah gedung yang mengelar pesta pernikahan di Ibu Kota Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, kata Wali Kota Lingwala Norbert Mushiga Nzindula, Sabtu (5/9).

"Berdasarkan laporan awal, hingga Sabtu pagi, 5 September 2026, tercatat 22 orang tewas dan sejumlah besar korban luka dilarikan ke rumah sakit," kata Nzindula kepada portal berita Actualite.

Hingga berita ini disiarkan, penyebab kebakaran belum diketahui.

Nzindula menjelaskan bahwa laporan awal mengindikasikan tingginya jumlah korban jiwa disebabkan oleh terhambatnya evakuasi para tamu karena hanya tersedia satu pintu keluar.

Ia juga menambahkan bahwa pintu tersebut kemungkinan sempit, sementara kepanikan dan kepungan asap pekat memperparah situasi di lokasi tersebut. (ant/dil/jpnn)