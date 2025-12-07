menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » JAI Gelar Jalsah Salanah 2025, Fokus Utama Bantu Korban Banjir Sumatra

JAI Gelar Jalsah Salanah 2025, Fokus Utama Bantu Korban Banjir Sumatra

JAI Gelar Jalsah Salanah 2025, Fokus Utama Bantu Korban Banjir Sumatra
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para peserta Jalsah Salanah 2025 Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia berfoto bersama seusai rangkaian acara di Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (7/12). Foto: Dok JAI

jpnn.com, JAKARTA - Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia atau JAI menggelar acara tahunan Jalsah Salanah di Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (7/12).

Agenda tahunan itu digelar serentak di 23 titik di seluruh Indonesia.

Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia Zaki Firdaus Syahid mengatakan Jalsah Salanah memang tidak pernah absen dalam kalender organisasi.

Baca Juga:

Dia menyebutkan acara lazim dijadikan ajang menyambung silaturahmi, memastikan para anggota tidak cuma saling kenal lewat grup chat saja.

“Jalsah Salanah momentum silaturahmi tahunan, Yang hadir jamaah dari yang di sini tentunya di daerah-daerah yang berdekatan” kata Zaki.

Namun, lanjutnya, suasana tahun ini tidak persis sama seperti sebelumnya. Pasalnya, saat ini tengah terjadi musibah banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera.

Baca Juga:

Dia menjelaskan Jalsah tahun ini diberi satu muatan ekstra yaitu doa bersama dan simpati bagi para korban. 

Zaki mengakui musibah itu tidak hanya menyentuh masyarakat umum, tetapi juga sejumlah anggota mereka. 

Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia atau JAI menggelar acara tahunan yakni Jalsah Salanah di Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (7/12).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI