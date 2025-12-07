JAI Gelar Jalsah Salanah 2025, Fokus Utama Bantu Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia atau JAI menggelar acara tahunan Jalsah Salanah di Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (7/12).

Agenda tahunan itu digelar serentak di 23 titik di seluruh Indonesia.

Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia Zaki Firdaus Syahid mengatakan Jalsah Salanah memang tidak pernah absen dalam kalender organisasi.

Dia menyebutkan acara lazim dijadikan ajang menyambung silaturahmi, memastikan para anggota tidak cuma saling kenal lewat grup chat saja.

“Jalsah Salanah momentum silaturahmi tahunan, Yang hadir jamaah dari yang di sini tentunya di daerah-daerah yang berdekatan” kata Zaki.

Namun, lanjutnya, suasana tahun ini tidak persis sama seperti sebelumnya. Pasalnya, saat ini tengah terjadi musibah banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera.

Dia menjelaskan Jalsah tahun ini diberi satu muatan ekstra yaitu doa bersama dan simpati bagi para korban.

Zaki mengakui musibah itu tidak hanya menyentuh masyarakat umum, tetapi juga sejumlah anggota mereka.