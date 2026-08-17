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JAI Peringati HUT ke-81 RI, Tegaskan Komitmen Kontribusi untuk Indonesia

JAI Peringati HUT ke-81 RI, Tegaskan Komitmen Kontribusi untuk Indonesia
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JAI memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar sejumlah kegiatan bertema kebangsaan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar sejumlah kegiatan bertema kebangsaan di Kampus Mubarak, Bogor, Senin (17/8).

Rangkaian kegiatan diisi dengan olahraga bersama masyarakat setempat, seperti bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja.

Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan antara JAI dan masyarakat.

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Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian pengibaran Bendera Merah Putih, menyanyikan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, pembacaan teks Proklamasi, amanat pembina upacara, serta doa bersama.

Ketua Umum JAI Zaki Firdaus Syahid mengatakan kemerdekaan Indonesia bukan sekadar momentum untuk mengenang sejarah, tetapi juga amanah yang harus diisi dengan pengabdian dan kontribusi nyata.

"Kemerdekaan Indonesia adalah anugerah sekaligus amanah. Karena itu, kecintaan kepada tanah air tidak cukup hanya diwujudkan dengan menghormati simbol-simbol negara, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Zaki.

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Dia menegaskan setiap warga negara memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, menghormati keberagaman, menaati hukum, dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

JAI, lanjutnya, berkomitmen menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

JAI memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar sejumlah kegiatan bertema kebangsaan

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