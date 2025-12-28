menu
JPNN.com » Entertainment » Jaja Miharja Sempat Dirawat di Rumah Sakit, Begini Kondisinya Terkini

Jaja Miharja Sempat Dirawat di Rumah Sakit, Begini Kondisinya Terkini

Jaja Miharja Sempat Dirawat di Rumah Sakit, Begini Kondisinya Terkini
Irfan Hakim saat menjenguk Jaja Miharja yang sedang dirawat di rumah sakit. Foto: diambil dari @jajamiharja_ofc/Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari selebritas senior, Jaja Miharja.

Putri Jaja Miharja, Vita, membenarkan ayahnya sempat dirawat di rumah sakit.

Namun kekinian, aktor 81 tahun tersebut telah diperbolehkan untuk pulang.

Baca Juga:

"Iya sudah (diizinkan pulang ke rumah," ujar Vita saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (27/12).

Dia mengungkapkan kondisi ayahnya saat ini sudah kembali sehat.

Adapun kondisi Jaja Miharja kali pertama diketahui dari unggahan Irfan Hakim.

Baca Juga:

Dalam unggahannya itu, dia datang menjenguk pemain film Si Doel Anak Betawi tersebut di rumah sakit.

"Alhamdulillah sehat. Iya (sempat dijenguk Irfan Hakim)," ucap Vita.

Putri Jaja Miharja, Vita mengabarkan kondisi ayahnya yang sempat dirawat di rumah sakit

