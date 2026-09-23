Jajaki Pasar Internasional, Lion Parcel Hadir di Malaysia

jpnn.com, MALAYSIA - Lion Parcel, penyedia layanan logistik membuka kantor internasional pertamanya di Subang Jaya, Malaysia.

Kehadiran ini menandai langkah pertama Lion Parcel memasuki pasar internasional sekaligus memperkuat konektivitas logistik antara Malaysia, Indonesia dan pasar internasional lainnya.

Malaysia dipilih sebagai pasar pertama dalam ekspansi internasional Lion Parcel karena posisinya yang strategis sebagai hub regional.

Melalui kehadirannya di Malaysia, Lion Parcel membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengiriman lintas negara.

“Malaysia merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan internasional Lion Parcel. Kami melihat peluang besar untuk mengoptimalkan ekosistem Lion Group, khususnya konektivitas udara Batik Air Malaysia. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh partner bisnis Lion Parcel untuk mengakses jaringan internasional yang lebih luas," ujar Farian Kirana, Chief Executive Officer Lion Parcel.

"Selain itu, infrastruktur kargo yang didukung oleh Cargo Terminal Operator (CTO) milik Batik Air Malaysia juga mendukung infrastruktur Lion Parcel untuk proses operasional yang lebih efisien sehingga pengiriman paket bisa lebih cepat dan aman,” imbuhnya.

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Farian menambahkan dengan fondasi tersebut, kami ingin memberikan akses konektivitas logistik yang lebih baik bagi kebutuhan bisnis dan masyarakat, sehingga mereka dapat menjangkau peluang yang lebih luas dan mengirimkan barang dengan lebih efisien.

"Sehingga, Lion Parcel hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan logistik, tetapi juga sebagai enabler dalam ekosistem logistik yang membuka akses terhadap lebih banyak peluang untuk berkembang," serunya.