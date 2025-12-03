menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Jajal Moge Berbanderol Miliaran, Menkeu Purbaya: Berat, Lebih Enak Motor Bebek

Jajal Moge Berbanderol Miliaran, Menkeu Purbaya: Berat, Lebih Enak Motor Bebek

Jajal Moge Berbanderol Miliaran, Menkeu Purbaya: Berat, Lebih Enak Motor Bebek
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mencuri perhatian publik di media sosial.

Sebab, Menteri Purbaya terlihat sedang menjajal motor gede (Moge) Patroli dan Pengawalan (Patwal) BMW R 1300 GS Adventure milik kepolisian.

Hal itu terungkap melalui video pendek yang diunggah di akun resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Dari video tersebut, Purbaya yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam itu terlihat kesulitan saat hendak menurunkan Moge asal Jerman yang sedang distandar dua itu.

Kemudian dia dibantu oleh dua orang pria untuk mendorong motor tersebut.

Dengan mengenakan helm hitam, Purbaya langsung menggeber moge itu di lingkungan gedung Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

"Pagi tadi saya iseng aja nyobain moge patwal kepolisian yang sehari-hari bertugas di Kemenkeu," kata Menteri Purbaya di akun Instagram Menkeu, dikutip Rabu (3/12).

Jajal Moge Berbanderol Miliaran, Menkeu Purbaya: Berat, Lebih Enak Motor Bebek

Menteri Keuangan Purbaya terlihat sedang menjajal motor gede (Moge) berbanderol miliarah rupiah. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI