Jakarta Air Cargo Community Menggelar Pesta, Ada Santunan Untuk Anggota dan Yayasan
jpnn.com - JAKARTA - Para pelaku usaha kargo udara yang tergabung dalam Jakarta Air Cargo Community menggelar JACC Year End Party 2025 pada Jumat (12/12) di 21 Club, Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara.
Pesta kali ini mengusung tema Purity (Proud and United in Sincerity – Be A Star!).
JACC memulai kegiatan yang diawali dengan aksi sosial yang ditujukan bagi anggota komunitas dan lembaga sosial non-profit.
Bantuan diberikan kepada:
- anggota Korean Air yang tengah menjalani pemulihan dari penyakit kanker
- anggota Cargo Times atas berpulangnya istri tercinta yang juga berjuang melawan kanker
- anggota PT JAS yang mengalami kecelakaan lalu lintas
- korban bencana di Sumatera Utara, yang disalurkan melalui anggota Emirates Cargo)
Selain itu ada juga donasi dan bantuan perlengkapan kebutuhan harian bagi institusi yayasan:
- Panti Asuhan Yayasan Rasulullah (Petojo)
- Yayasan Bhakti Luhur untuk anak berkebutuhan khusus (Gunung Sindur)
Ketua JACC Geraldo Waya Mowilos memberikan apresiasi kepada seluruh tamu, terutama para pimpinan perusahaan transportasi/logistic, perusahaan non-logistic (hotel dan property), serta para sponsor.
"JACC Peduli tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dari para donator dari sponsor. Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung kegiatan JACC Peduli dan JACC Year End Party 2025. Semoga tahun depan dapat berjalan lebih meriah lagi,” kata Waya.
JACC mencatat rekor baru dengan kehadiran lebih dari 210 tamu, melampaui target yang ditetapkan.
JACC mencatat rekor baru dengan kehadiran lebih dari 210 tamu, melampaui target yang ditetapkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Eco RunFest 2025 Jadi Ruang Edukasi Gaya Hidup Ramah Lingkungan
- Dukung Pelaku Usaha Lokal, Bank Raya Kembali Hadirkan Inspiraya
- Bank Raya Rilis Fitur Saku Bareng, Komunitas Bisa Ajak hingga 300 Anggota Menabung Kolektif
- Karya Andrean Hendranata Tembus Barnes & Noble
- Hadirkan Bumi Berseru Festival 2025, Telkom Ajak Kolaborasi Inovasi Ramah Lingkungan
- Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut Resmi Rilis, Bamsoet Berkomentar Begini