Jakarta Air Cargo Community Menggelar Pesta, Ada Santunan Untuk Anggota dan Yayasan

jpnn.com - JAKARTA - Para pelaku usaha kargo udara yang tergabung dalam Jakarta Air Cargo Community menggelar JACC Year End Party 2025 pada Jumat (12/12) di 21 Club, Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara.

Pesta kali ini mengusung tema Purity (Proud and United in Sincerity – Be A Star!).

JACC memulai kegiatan yang diawali dengan aksi sosial yang ditujukan bagi anggota komunitas dan lembaga sosial non-profit.

Bantuan diberikan kepada:

anggota Korean Air yang tengah menjalani pemulihan dari penyakit kanker

anggota Cargo Times atas berpulangnya istri tercinta yang juga berjuang melawan kanker

anggota PT JAS yang mengalami kecelakaan lalu lintas

korban bencana di Sumatera Utara, yang disalurkan melalui anggota Emirates Cargo)

Selain itu ada juga donasi dan bantuan perlengkapan kebutuhan harian bagi institusi yayasan:

Panti Asuhan Yayasan Rasulullah (Petojo)

Yayasan Bhakti Luhur untuk anak berkebutuhan khusus (Gunung Sindur)

Ketua JACC Geraldo Waya Mowilos memberikan apresiasi kepada seluruh tamu, terutama para pimpinan perusahaan transportasi/logistic, perusahaan non-logistic (hotel dan property), serta para sponsor.

"JACC Peduli tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dari para donator dari sponsor. Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung kegiatan JACC Peduli dan JACC Year End Party 2025. Semoga tahun depan dapat berjalan lebih meriah lagi,” kata Waya.

JACC mencatat rekor baru dengan kehadiran lebih dari 210 tamu, melampaui target yang ditetapkan.