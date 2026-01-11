Jakarta Bakal Hujan Mulai Minggu Siang Hingga Malam

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara bakal hujan ringan mulai Minggu siang hingga malam.

Pada pagi hari, Jakarta Barat bakal hujan ringan, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara bakal berawan tebal.

Adapun Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan disertai petir.

Kemudian pada sore hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan tebal. Sementara Jakarta Selatan akan hujan ringan.

Pada siang hari, Kepulauan Seribu bakal berawan tebal, lalu hujan ringan pada malam hari.

Adapun suhu udara di Jakarta bakal berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 5 sampai dengan 26 kilometer per jam.(antara/jpnn)