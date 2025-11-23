menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Event » Jakarta Bersiap! Pertamina Eco RunFest 2025 Gerakkan Ekonomi dan Energi Bersih

Jakarta Bersiap! Pertamina Eco RunFest 2025 Gerakkan Ekonomi dan Energi Bersih

Jakarta Bersiap! Pertamina Eco RunFest 2025 Gerakkan Ekonomi dan Energi Bersih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina Eco RunFest 2025 siap digelar di Gelora Bung Karno, Istora Senayan Jakarta pada hari ini, 23 November 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Eco RunFest 2025 siap digelar di Gelora Bung Karno, Istora Senayan, Jakarta pada hari ini, 23 November 2025.

Ajang ini menghadirkan pengalaman olahraga sekaligus edukasi kebersihan lingkungan untuk mendukung energi bersih di Jakarta.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan bahwa melalui penyelenggaraan Eco RunFest Pertamina terus memperkuat komitmen terhadap kebersihan lingkungan di Jakarta.

Baca Juga:

Pada pelaksanaan tahun 2024, Pertamina berhasil mengelola hampir 7 ton sampah, yang kemudian diolah menjadi kompos, pakan ternak, serta bahan bakar alternatif untuk residu non-daur ulang melalui kerja sama dengan Waste4Change.

Tahun ini, Pertamina juga menggandeng komunitas Greeners untuk menghadirkan kelas kreatif daur ulang limbah plastik, tekstil, dan organik.

Pengunjung juga dapat menikmati berbagai art installations dari material daur ulang sebagai bagian dari edukasi kreatif dan inspiratif.

Baca Juga:

“Pertamina Eco RunFest 2025 mengajak masyarakat Jakarta, khususnya peserta dan pengunjung untuk berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Arya.

Selaras dengan semangat keberlanjutan, penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2025 juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Pertamina Eco RunFest 2025 mengajak masyarakat Jakarta, khususnya peserta dan pengunjung untuk berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI