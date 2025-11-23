Jakarta Bersiap! Pertamina Eco RunFest 2025 Gerakkan Ekonomi dan Energi Bersih
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Eco RunFest 2025 siap digelar di Gelora Bung Karno, Istora Senayan, Jakarta pada hari ini, 23 November 2025.
Ajang ini menghadirkan pengalaman olahraga sekaligus edukasi kebersihan lingkungan untuk mendukung energi bersih di Jakarta.
Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan bahwa melalui penyelenggaraan Eco RunFest Pertamina terus memperkuat komitmen terhadap kebersihan lingkungan di Jakarta.
Pada pelaksanaan tahun 2024, Pertamina berhasil mengelola hampir 7 ton sampah, yang kemudian diolah menjadi kompos, pakan ternak, serta bahan bakar alternatif untuk residu non-daur ulang melalui kerja sama dengan Waste4Change.
Tahun ini, Pertamina juga menggandeng komunitas Greeners untuk menghadirkan kelas kreatif daur ulang limbah plastik, tekstil, dan organik.
Pengunjung juga dapat menikmati berbagai art installations dari material daur ulang sebagai bagian dari edukasi kreatif dan inspiratif.
“Pertamina Eco RunFest 2025 mengajak masyarakat Jakarta, khususnya peserta dan pengunjung untuk berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Arya.
Selaras dengan semangat keberlanjutan, penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2025 juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
