Jakarta Bhayangkara Jumpa Andalan Korea di Semifinal AVC Champions League 2026

Pemain asing Jakarta Bhayangkara Presisi, Rok Mozik saat tampil dalam AVC Volleyball Champions League 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Rabu (13/5). Foto: Dok. Volleyball World

jpnn.com, PONTIANAK - Tim voli Jakarta Bhayangkara Presisi mengawali AVC Volleyball Champions League 2026 dengan kemenangan melawan wakil Kazakhstan, Zhaiyk.

Berlaga di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Rabu (13/5), skuad asuhan Reidel Torian itu menang dengan skor 3-1 (25-19, 25-27, 25-19, 25-21).

Pada laga itu, bintang kemenangan tim milik Kepolisian RI tersebut yakni Noumory Keita seusai mencetak 28 poin.

Pemain asing lainnya milik Bhayangkara yakni Rok Mozik menambahkan dengan 15 angka

Adapun Robertlandy Simon menutup perolehan angka tim milik Kepolisian RI tersebut seusai mencetak 11 poin.

Dari barisan pemain lokal, Farhan Halim menambahkan dengan raihan sembilan poin.

Kemenangan tersebut membawa juara Proliga edisi 2024 dan 2025 akan menantang tim asal Korea, Hyundai Capital Skywalkers di babak semifinal.

Pada laga sebelumnya, skuad asuhan Philippe Blain itu mampu menang atas wakil Qatar, Al-Rayyan Sports Club dengan skor 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-21).

Jakarta Bhayangkara Presisi berhadapan lawan wakil Korea, Hyundai Capital Skywalkers di babak semifinal AVC Champions League 2026, Rabu (13/5)

