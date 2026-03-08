Jakarta Diguyur Hujan Ekstrem, Mas Pram Kerahkan 1.200 Pompa Atasi Banjir

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 1.200 unit pompa pengendali banjir guna menangani genangan yang muncul setelah hujan ekstrem mengguyur ibu kota sejak Sabtu malam hingga Minggu (8/3/2026).

Gerak cepat ini difokuskan pada titik-titik rawan dan ruas jalan utama yang terdampak.

“Sejak semalam saya sudah berkoordinasi dengan jajaran, terutama Dinas Sumber Daya Air. Bahkan di beberapa titik pemompaan sudah dilakukan sejak malam,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Pram menjelaskan telah mengerahkan sekitar 1.200 unit pompa pengendali banjir yang terdiri dari 668 unit pompa stasioner di 243 lokasi dan 536 unit pompa mobile yang ditempatkan di berbagai lokasi rawan banjir.

"Penyedotan air terus dilakukan, antara lain di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, serta sejumlah ruas jalan utama lainnya," katanya.

Ia juga menambahkan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya tergolong sangat tinggi. Dalam satu hari, intensitas hujan tercatat mencapai 264 milimeter, jauh di atas rata-rata curah hujan harian.

“Hari ini di Jakarta dan sekitarnya, curah hujan mencapai 264 milimeter per hari. Itu termasuk curah hujan yang sangat tinggi,” ucapnya.

Pramono juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti informasi resmi terkait kondisi cuaca serta potensi genangan di wilayah masing-masing.