Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan pada Kamis Siang Hingga Sore

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan hingga sedang pada Kamis siang hingga sore.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ memerinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan hingga petir.

Kemudian memasuki siang hingga sore hari, wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan, kecuali Kepulauan Seribu yang diperkirakan berawan tebal.

Lalu pada malam hari wilayah Jakarta seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diperkirakan berawan tebal.

Sedangan untuk wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran 23 derajat hingga 27 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 derajat hingga 28 Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 27 derajat Celcius. (antara/jpnn)