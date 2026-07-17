Jakarta Ecotourism Festival 2026 Bawa Siswa SMKN 60 Belajar Ekowisata

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan siswa SMK Negeri 60 Jakarta Barat merasakan pengalaman berbeda saat mengikuti Jakarta Ecotourism Festival 2026.

Kegiatan tersebut digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta pada Selasa (15/7/2026).

Melalui rangkaian kegiatan di sejumlah destinasi ekowisata, para peserta diajak mengenal pentingnya pelestarian alam dengan cara yang interaktif dan menyenangkan.

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Kegiatan diawali di Kawasan Agro Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, yang menjadi titik pertama dalam rangkaian festival. Sejak pagi, para peserta telah mengenakan kaus berwarna putih dipadukan dengan topi bertuliskan Jakarta Ecotourism Festival 2026.

Suasana penuh semangat langsung terasa saat para siswa mengikuti berbagai fun games yang dipandu instruktur. Beragam permainan yang mengutamakan kerja sama tim berhasil mencairkan suasana.

Para peserta tampak antusias, saling menyemangati, dan tak ragu berbaur meski berada dalam kelompok yang terdiri dari siswa maupun siswi.

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Sepanjang kegiatan berlangsung, gelak tawa menghiasi area Agro Wisata Ragunan. Sesekali terlihat ekspresi kecewa dari peserta yang kalah dalam permainan, namun hal itu justru menambah keseruan dan mempererat kebersamaan di antara mereka.

Setelah mengikuti kegiatan di Agro Wisata Ragunan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Semesta Galeri. Di lokasi tersebut, para peserta menikmati santap siang sekaligus beristirahat sebelum mengikuti rangkaian kegiatan berikutnya.