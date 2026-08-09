Jakarta Ecotourism Festival 2026, Puluhan Mahasiswa Jelajah Kepulauan Seribu

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Puluhan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta menjelajah Kepulauan Seribu dalam rangkaian Jakarta Ecotourism Festival 2026.

Selama tiga hari, rombongan mengeksplorasi sejumlah destinasi wisata sekaligus belajar tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan.

Digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf DKI) sejak 7 Agustus 2026, peserta berangkat dari Dermaga Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

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Rombongan yang berasal dari kampus Universitas Pancasila dan Politeknik Pariwisata Sahid Jakarta itu berlayar menuju Pulau Tidung Kecil dan mengunjungi Museum Tulang Ikan Hiu.

Setelah salat Jumat di Pulau Tidung Besar, semua berangkat menuju Pulau Pramuka untuk makan siang dan melepas lelah sejenak.

Pulau itu merupakan pusat pemerintahan dari kabupaten Kepulauan Seribu dan dikenal sebagai destinasi wisata serta wisata edukasi bahari.

Aktivitas berlanjut dengan melakukan kunjungan ke lokasi konservasi penyu. Lokasi Pusat Suaka Penyu berada di jalan Ikan Kerompis, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Utara, Kabupaten Pulau Seribu.

Perairan Pulau Tidung dikenal sebagai kawasan perlindungan laut berbasis kemasyarakatan. Di sana juga tempat rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan mangrove, konservasi penyu hijau dan penyu sisik, serta budidaya ikan nemo.