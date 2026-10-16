Jakarta Esports 2026 Digelar Bulan Depan, Ratusan Gamers Siap Unjuk Gigi

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar turnamen Jakarta Esports 2026 di M Bloc Space, Jakarta Selatan pada 13 November 2026 mendatang.

Turnamen itu akan menghadirkan kompetisi Mobile Legends: Bang Bang.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata mengungkapkan turnamen ini akan diikuti oleh sejumlah kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja.

"Kami mengajak para pemain dan komunitas esports untuk turut berpartisipasi, mempersiapkan tim terbaiknya, dan menjadi bagian dari Jakarta Esports 2026," ungkap Andika pada saat press conference Jakarta Esports 2026 di Jakarta Pusat, Jumat (16/10).

Dia menyebut ajang tersebut tidak hanya diramaikan oleh para generasi muda menunjukkan bakatnya, tetapi juga fokus memperkenalkan game lokal Indonesia kepada khalayak luas.

"Game lokal merupakan karya kreatif anak bangsa yang memiliki potensi besar untuk berkembang, membangun komunitas, dan memperoleh perhatian masyarakat," katanya.

Dia berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang bagi pelaku industri game lokal untuk memperkenalkan karya mereka, menjangkau audiens yang lebih luas, serta membangun interaksi dengan komunitas dan masyarakat.

Nantinya, pengunjung juga akan dapat mencoba game lokal secara langsung dan berkesempatan bermain bersama pro player yang akan diundang dalam acara ini.