Jakarta Esports 2026 Jadi Panggung Game Lokal Unjuk Karya, Gratis
jpnn.com, JAKARTA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan ajang Jakarta Esports 2026 dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi pengembang game, pemain, komunitas, musisi, dan pelaku industri kreatif.
Jakarta Esport 2026 sendiri akan digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan pada 13 November 2026. Ajang itu terbuka secara gratis bagi masyarakat.
Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Lucky Wulandari mengungkapkan acara ini menempatkan showcasing game lokal Indonesia sebagai kegiatan utama untuk menunjukkan kreativitasnya kepada masyatakat.
“Kami berharap acara ini menjadi wadah kolaborasi yang positif dan inklusif, sekaligus membuka kesempatan bagi talenta muda untuk menunjukkan karya dan kemampuannya,” ujar Lucky Wulandari kepada awak media beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan melalui showcasing game lokal, Jakarta Esports 2026 memberikan panggung bagi pengembang Indonesia untuk memperkenalkan karya kepada masyarakat yang lebih luas.
Pengunjung dapat mencoba game lokal secara langsung serta berkesempatan bermain bersama pemain profesional yang diundang dalam acara tersebut.
“Kami berharap pengembang dan pelaku industri game lokal mendapatkan ruang untuk memperkenalkan karya mereka, menjangkau audiens yang lebih luas, serta membangun interaksi dengan komunitas dan masyarakat,” ujar Lucky.
Kehadiran game lokal diharapkan mendorong pertumbuhan ekosistem game Indonesia, memperluas jangkauan karya pengembang, serta membangun keterhubungan antara kreator, komunitas, dan calon pemain.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan ajang Jakarta Esports 2026 dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi pengembang game.
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