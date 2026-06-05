Jakarta Fair Kemayoran 2026 Bakal Digelar 32 Hari, Targetkan Transaksi Rp 8 Triliun

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Jakarta Fair Kemayoran (JFK) merupakan pameran multiproduk terbesar, terlengkap, dan terlama di kawasan Asia Tenggara bakal siap digelar.

Acara yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat itu berlangsung selama 32 hari, mulai 11 Juni-12 Juli 2026 mendatang.

Adapun, tema yang diusung, yaitu “Jakarta Fair sebagai Wadah Pameran Multiproduk, Hiburan, dan Pertemuan Bisnis untuk Mendorong Perdagangan serta Investasi dari UMKM hingga Industri Nasional dan Internasional.

Direktur Marketing JIExpo Ralph Scheunemann mengatakan penyelenggaraan tahun sebelumnya, JFK mencatatkan 5,9 juta pengunjung dengan total transaksi mencapai Rp 7,3 triliun.

“Kami harapkan tahun ini pengunjungnya akan di atas enam juta dan mungkin transaksinya juga mendekati Rp 8 triliun, target kami,” ungkap Ralph, di Gedung Niaga, JIExpo, pada Kamis (4/6).

Menurut dia, Jakarta Fair turut berkontribusi dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga memberikan kesempatan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Air untuk berpartisipasi memperkenalkan produk unggulannya pada event akbar tahunan ini.

“Di sini bisa saya katakan bahwa UMKM itu mewakili kurang lebih 40 persen daripada kepesertaan. Lalu kami lihat pihak swasta ini ikut dengan perusahaan-perusahaan besar, otomotif, dan lain-lain, elektronik,” kata dia.

Pada ajang Jakarta Fair tahun ini, jumlah peserta pameran mengalami peningkatan menjadi 2.800 peserta dan 1.800 stand atau tenant dengan komposisi 55 persen sektor swasta dan 45 persen sektor UMKM.