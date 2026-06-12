Jakarta Fair Kemayoran 2026 Resmi Digelar, Pramono Targetkan 6 Juta Pengunjung
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ajang Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Arena JIExpo Kemayoran, Pademangan, Jakarta Pusat resmi dibuka.
Pembukaan itu dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, eks Gubernur DKI Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hingga Djarot Saifullah.
Rangkaian pembukaan JFK 2026 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pertunjukan seni dan budaya, hingga atraksi kembang api.
Pramono Anung mengatakan bahwa JFK 2026 sekaligus dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499.
“Penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika Pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta,” ucap Pramono di JIExpo Kemayoran, pada Kamis (11/6) malam.
Pramono memaparkan Jakarta saat ini memberikan kontribusi terhadap GDP sebesar 16,67 persen dengan pertumbuhan ekonomi 5,59 persen.
“Dan Jakarta sedang berbenah diri untuk memperbaiki diri terutama di bidang transportasi,” kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap JFK tahun ini akan lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya.
Ajang Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Arena JIExpo Kemayoran resmi dibuka. Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan 6 juta pengunjung pada tahun ini
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