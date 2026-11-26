jpnn.com, JAKARTA - Paten dan desain industri berpeluang dikembangkan menjadi aset komersial yang bernilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar Jakarta IP Business Forum di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (24/11).

Forum bertema “Menghubungkan Inovator dengan Dunia Industri Melalui Penguatan Komersialisasi Kekayaan Intelektual” tersebut menjadi wadah pertemuan inventor dan pemegang hak kekayaan intelektual (KI) dengan pelaku industri, investor, serta calon mitra bisnis.

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Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta Baroto, mengatakan penguatan pemanfaatan kekayaan intelektual diperlukan agar hasil inovasi tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Hermansyah Siregar, yang menyampaikan materi mengenai transformasi paten dan desain industri menjadi potensi ekonomi.

Salah satu agenda forum adalah Expo Paten yang menampilkan berbagai inovasi dari inventor Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul.

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Sebanyak delapan inventor mempresentasikan hasil karyanya yang mencakup teknologi kesehatan, pengolahan sampah, sistem berbasis Internet of Things (IoT), hingga energi terbarukan.

Pameran tersebut menjadi sarana bagi para inventor untuk memperkenalkan keunggulan dan potensi penerapan inovasi kepada calon mitra dari sektor industri dan usaha.