Jakarta Jadi Kota Pembuka Tur Reuni F4 di Asia Tenggara, Keren!

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal asal Taiwan, F4 mengumumkan akan menggelar konser reuni di Jakarta pada Mei 2026. Konser tersebut menghadirkan tiga anggotanya, yakni Jerry Yan, Vanness Wu, dan Vic Chou.

Pengumuman konser disampaikan promotor Color Asia Live melalui akun Instagram pada Kamis.

Dalam unggahannya disebutkan konser bertajuk F FOREVER City of Stars Concert Tour akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 30 Mei 2026 pukul 20.00 WIB.

Jakarta juga akan menjadi kota pertama yang disambangi dalam rangkaian tur Asia Tenggara grup tersebut.

Konser ini diproyeksikan menjadi pembuka tur reuni yang telah lama dinantikan para penggemar.

“Bersiaplah Indonesia, sesuatu yang spektakuler akan datang. Setelah bertahun-tahun, para bintang akhirnya kembali untuk reuni besar yang belum pernah ada. Jakarta akan menjadi kota ‘City of Stars’ pertama di Asia Tenggara,” tulis Color Asia dalam keterangan unggahannya.

Konser ini menandai kembalinya F4 tampil di Indonesia setelah terakhir kali menyapa penggemar Tanah Air pada 2003. Namun, reuni tersebut dipastikan tidak akan dihadiri salah satu anggota, Ken Chu.

Promotor menyebutkan informasi lebih lengkap mengenai konser, termasuk detail acara dan penjualan tiket, akan diumumkan pada 31 Maret 2026.