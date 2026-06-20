Jakarta Jadi Magnet Art Toy Asia, Amazing Toy Show Tarik Ribuan Penggemar dan Kolektor

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Amazing Toy Show Jakarta 2026 di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan, merupakan pameran art toy dan budaya pop internasional yang untuk pertama kalinya hadir di Indonesia dan langsung menarik ribuan pengunjung sejak hari pertama penyelenggaraan.

Mengusung konsep pameran yang tersebar di empat lantai pusat perbelanjaan, Amazing Toy Show menghadirkan ratusan karya kreator lokal dan internasional.

Karya itu termasuk koleksi mainan langka, hingga instalasi patung vinil berukuran besar yang menjadi daya tarik utama pengunjung.

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"Kehadiran Amazing Toy Show di Jakarta merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap dunia art toy dan collectible culture," kata Direktur PT Click Prime International, Gwendolyn Tjandra, Sabtu (20/6).

Antusiasme terlihat sejak gerbang dibuka.

Sejumlah area pameran dipadati kolektor, pecinta budaya pop, hingga masyarakat umum yang ingin berburu rilisan terbatas dan berfoto dengan instalasi karakter ikonik yang tersebar di berbagai sudut mal.

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Sedangkan peresmian acara ditandai dengan penandatanganan kanvas kolaboratif oleh jajaran penyelenggara dan pelaku industri kreatif.

“Kami ingin memberikan wadah bagi kreator lokal untuk bersanding langsung dengan maestro internasional sekaligus membuka akses bagi kolektor Indonesia terhadap produk-produk eksklusif yang tidak dijual di tempat lain,” ujarnya.