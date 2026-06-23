Jakarta Jadi Tuan Rumah Kongres GSDC 2026, Ribuan Pemimpin Global Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta menjadi pusat perhatian dunia setelah Global Sustainable Development Congress atau GSDC 2026 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition, Jakarta, pada 22 Juni 2026.

Kongres yang berlangsung hingga 25 Juni 2026 ini mempertemukan sekitar 5.000 pemimpin dari sektor akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk membahas solusi konkret bagi pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penyelenggaraan GSDC 2026 di Jakarta menandai peran strategis Indonesia dan Asia Tenggara dalam percakapan global mengenai pembangunan berkelanjutan.

Kawasan ini dinilai berada di garis depan kerentanan iklim, tetapi sekaligus menjadi ruang penting bagi inovasi pembangunan, transformasi ekonomi, serta kolaborasi lintas sektor.

"Penyelenggaraan kongres di Jakarta memiliki makna penting karena memperluas pusat percakapan keberlanjutan dari negara-negara Global North ke kawasan yang langsung menghadapi dampak perubahan iklim," kata Kepala Bidang Urusan Global Times Higher Education, Phil Baty, Senin (22/6).

Berbeda dari forum keberlanjutan yang banyak berfokus pada deklarasi iklim, GSDC 2026 diarahkan untuk menghasilkan rancangan aksi yang lebih konkret dan dapat diterapkan.

Kongres ini dirancang sebagai ruang temu bagi pembuat kebijakan, pemimpin korporasi, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil agar solusi yang lahir dari forum tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat diperluas penerapannya di tingkat global.

Kehadiran empat sektor utama dalam satu forum menjadi salah satu kekuatan utama kongres tahun ini. Riset akademik dihubungkan langsung dengan kebijakan pemerintah, inovasi bisnis, dan aksi masyarakat sipil.