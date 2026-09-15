Jakarta Kekeringan, Pemprov Distribusi Air Bersih ke Sejumlah Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemerintah Provinsi terus mendistribusikan air di sejumlah titik di ibu kota.

Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik di Jakarta yang mengalami kekeringan selama musim kemarau.

“Jadi, sekarang ini memang distribusi air tetap kami lakukan. Saya sudah mendapatkan laporan di beberapa kelurahan ada kekeringan,” ucap Pramono di Balai Kota DKI, pada Selasa (15/9).

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Pramono mengakui bahwa memang banyak keluhan warga mengenai kekurangan air bersih yang dilaporkan via aplikasi JAKI (Jakarta Kini).

JAKI sendiri adalah aplikasi super-apps resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan berbagai layanan publik dan informasi kota dalam satu platform digital.

“Laporan itu apakah melalui JAKI ataukah secara langsung, kemudian kami mengantisipasi untuk bisa memberikan bantuan air kepada masyarakat,” tuturnya.

Eks Sekretaris Kabinet itu berharap kemarau El-Nino tidak berlangsung lebih panjang.

“Mudah-mudahan El Nino-nya tidak panjang lebih dari September ya, karena kalau enggak, memang dampak ininya juga kekeringannya panjang,” kata dia.