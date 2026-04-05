Jakarta LavAni Tempel Ketat Bhayangkara Presisi setelah Bungkam Surabaya Samator

Jakarta LavAni Tempel Ketat Bhayangkara Presisi setelah Bungkam Surabaya Samator
Skuad Jakarta LavAni saat berlaga pada ajang final four Proliga 2026 seri Surabaya melawan Surabaya Samator di Jawa Pos Arena, Minggu (5/4). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putra Jakarta LavAni menutup final four Proliga 2026 seusai meraih kemenangan atas Surabaya Samator.

Berlaga di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4) skuad asuhan David Lee itu menang dengan skor 3-1 (23-25, 25-15, 25-16, 25-13).

Pada laga ini Dio Zulfikri dan kolega terlambat panas sehingga lengah di penghujung laga dan harus puas tertinggal dengan skor 23-25.

Pada gim kedua permainan tim milik Susilo Bambang Yudhoyono itu perlahan menanjak dengan mampu memaksa laga berjalan imbang dengan skor 25-15.

Selepas menyamakan kedudukan Jakarta LavAni melakukan berberapa rotasi dengan memainkan Sigit Ardian hingga Dimas Saputra.

Juara Proliga edisi 2022 dan 2023 itu akhirnya menutup laga dengan keunggulan 3-1 seusai menang 25-13 di gim keempat.

Dengan hasil ini, Jakarta LavAni mengoleksi dua kemenangan setelah sebelumnya mengalahkan Jakarta Garuda Jaya dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-17).

Tim yang dibentuk pada 2019 untuk sementara bersaing ketat dengan Jakarta Bhayangkara Presisi yang juga telah meraih dua kemenangan.

Jakarta LavAni menutup final four Proliga 2026 seusai meraih kemenangan atas Surabaya Samator, Minggu (5/4)

