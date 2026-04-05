Jakarta LavAni Tempel Ketat Bhayangkara Presisi setelah Bungkam Surabaya Samator

jpnn.com - Tim voli putra Jakarta LavAni menutup final four Proliga 2026 seusai meraih kemenangan atas Surabaya Samator.

Berlaga di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4) skuad asuhan David Lee itu menang dengan skor 3-1 (23-25, 25-15, 25-16, 25-13).

Pada laga ini Dio Zulfikri dan kolega terlambat panas sehingga lengah di penghujung laga dan harus puas tertinggal dengan skor 23-25.

Pada gim kedua permainan tim milik Susilo Bambang Yudhoyono itu perlahan menanjak dengan mampu memaksa laga berjalan imbang dengan skor 25-15.

Selepas menyamakan kedudukan Jakarta LavAni melakukan berberapa rotasi dengan memainkan Sigit Ardian hingga Dimas Saputra.

Juara Proliga edisi 2022 dan 2023 itu akhirnya menutup laga dengan keunggulan 3-1 seusai menang 25-13 di gim keempat.

Dengan hasil ini, Jakarta LavAni mengoleksi dua kemenangan setelah sebelumnya mengalahkan Jakarta Garuda Jaya dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-17).

Tim yang dibentuk pada 2019 untuk sementara bersaing ketat dengan Jakarta Bhayangkara Presisi yang juga telah meraih dua kemenangan.