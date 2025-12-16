Jakarta Literaria 2025, Perkuat Literasi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menggelar Jakarta Literaria: Festival Literasi Jakarta 2025.

Acara itu diselenggarakan pada 15 dan 16 Desember 2025 di Pos Bloc, Jakarta Pusat.

Jakarta Literaria digelar untuk memperkuat ekosistem literasi sekaligus menggerakkan sektor ekonomi kreatif mulai dari penerbitan, desain, seni pertunjukan, hingga kuliner berbasis narasi.

Festival itu menghadirkan ruang pertemuan bagi penulis, penerbit, ilustrator, komunitas, pelajar, serta pelaku kreatif untuk berkolaborasi, berinovasi, dan menghadirkan karya yang mencerminkan dinamika kota.

Berdasarkan pantauan JPNN.com di lokasi, para pengunjung tampak antusias melihat koleksi-koleksi buku yang diperjualbelikan.

Koleksi buku terdiri dari berbagai macam genre mulai dari novel, buku fiksi/non fiksi, buku anak, hingga pengembangan diri (self improvement).

Berbagai diskusi juga digelar dengan menghadirkan seniman dan penulis buku mulai dari Reda Gaudiamo hingga Sha Ine Febriyanti.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf Jakarta Puji Hastuti mengatakan kegiatan itu untuk mendorong peningkatan literasi sebagai upaya menghidupkan ruang publik dan ekonomi kreatif.