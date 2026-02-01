menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Jakarta Livin’ Mandiri Habis Bensin? Yolla Yuliana Angkat Bicara

Jakarta Livin’ Mandiri Habis Bensin? Yolla Yuliana Angkat Bicara

Jakarta Livin’ Mandiri Habis Bensin? Yolla Yuliana Angkat Bicara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain asing Jakarta Livin' Mandiri, Weronika Szlagowska saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Gresik di GOR Tri Dharma, Sabtu (31/1). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Langkah tim voli putri Jakarta Livin’ Mandiri menembus final four Proliga 2026 kian berat seusai kembali menelan kekalahan pada seri Gresik.

Berlaga di GOR Tri Dharma, Gresik, Sabtu (31/1/2026), skuad asuhan Danai Sriwatcharamethakul menyerah dari Popsivo Polwan dengan skor 0-3 (14-25, 30-32, 18-25).

Hasil ini membuat tim milik BUMN itu mencatatkan lima kekalahan dari tujuh laga yang telah dijalani sepanjang musim ini.

Baca Juga:

Kapten Jakarta Livin’ Mandiri Yolla Yuliana menegaskan tidak ingin menyalahkan kondisi tim atas kekalahan tersebut.

Pemain kelahiran 16 Mei 1994 itu juga meminta rekan-rekannya tidak mengendur meski sebelumnya kalah dramatis dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 2-3 (15-25, 25-21, 21-25, 25-22, 8-15) pada Kamis (29/1).

Pada laga tersebut, pemain asing anyar asal Polandia Weronika Szlagowska tampil sebagai top skor dengan torehan 32 poin.

Baca Juga:

"Mau bilang capek, lawan juga kondisinya sama karena kemarin mereka baru main."

"Yang jelas, hari ini permainan kami tidak bagus, banyak tertekan," kata Yolla.

Langkah Jakarta Livin’ Mandiri menembus final four Proliga 2026 semakin berat seusai kembali telan kekalahan di seri Gresik, Sabtu (31/1)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI