Jakarta Loop 2025 Hadirkan Fun Bike 12 Jam Menyusuri Enam Destinasi Wisata
jpnn.com, JAKARTA - Ajang fun bike Jakarta Loop 2025, akan memberikan pengalaman bersepeda santai yang berbeda selama 12 jam nonstop.
Acara yang diprakarsai Betawi Satu Foundation ini dijadwalkan berlangsung pada 7–8 November 2025 dengan titik start dan finish di Buperta Ragunan, Jakarta Selatan.
Mengusung tagline #AroundJakarta_in12Hours, para peserta diajak menjelajahi enam destinasi ikonik, mulai dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Velodrome Rawamangun, Jakarta International Stadium, hingga eks Bandara Kemayoran, Balai Kota, dan Monas.
Rangkaian perjalanan ini juga mencakup wisata religi ke Masjid Agung Al-Azhar sebelum kembali ke Ragunan dengan total rute lebih dari 70 kilometer.
Tidak sekadar bersepeda, setiap destinasi akan menjadi tempat singgah selama satu jam dengan suguhan refreshment, hiburan, hingga spot foto.
Bahkan, panitia menyiapkan checkpoint tambahan di Taman Sepeda dan Jalan Layang Antasari agar peserta bisa menikmati panorama lampu kota Jakarta pada malam hari.
“Kami ingin memberikan nuansa berbeda, dari pagi hingga malam hari,” kata Subuh Raja, Ketua Pelaksana Jakarta Loop 2025.
Acara ini juga dikemas dengan konsep camping di Buperta Ragunan selama tiga hari dua malam. Peserta bisa memilih paket bundling gowes dan camping dengan harga mulai Rp 845.000 per orang.
