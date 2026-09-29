Jakarta Mimpi Jadi Kota Global, Harus Mulai Rombak dari Mana?

jpnn.com, JAKARTA - Country Leader Arup Indonesia Silvia Halim memberikan pandangan mengenai ambisi Pemprov Jakarta membawa ibu kota negara ini bertransformasi masuk ke dalam jajaran 50 kota global teratas pada 2030.

Ambisi tersebut berlanjut pada target jangka panjang lebih tinggi, yakni menempatkan Jakarta ke dalam peringkat 20 kota global teratas pada 2045.

Silvi menjelaskan tantangan terbesar dalam mewujudkan visi kota global ini ialah status Jakarta sebagai kawasan yang sudah padat terbangun.

"Kondisinya tidak seperti membangun kota baru dari nol di mana bisa leluasa menerapkan seluruh prinsip kota layak huni sejak awal," kata Silvi di kantornya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Gun menghadapi tantangan tata kota tersebut, Silvia menilai kuncinya terletak pada kemampuan melakukan adaptasi secara taktis di area-area yang memungkinkan.

Jakarta disebut telah memiliki daftar prioritas pembangunan yang wajib dipenuhi sebuah kota global, meliputi transportasi publik, penanganan polusi udara, serta penyediaan air bersih.

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Berbagai proyek nyata saat ini sedang digenjot pemerintah, mulai dari pembangunan transportasi massal berbasis rel dan jalan raya seperti MRT, LRT, dan BRT.

Upaya konkret menekan polusi udara dilakukan melalui percepatan elektrifikasi armada kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, serta penghentian pembakaran sampah terbuka.