Jakarta Mother’s Day 2025, Menpora Erick Thohir: Peran Perempuan di Dunia Olahraga Sangat Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan pujian atas peran perempuan di Indonesa dalam dunia olahraga. Menpora Erick menegaskan bahwa peran perempuan di olahraga sangat luar biasa.

“Kami melihat peran perempuan di olahraga sangat luar biasa,” kata Menpora Erick saat acara Jakarta Mother's Day (JMD) 2025 di SCBD Weekland, Kawasan SCBD Jakarta Pusat, Minggu (21/12).

Acara itu turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.

Erick Thohir mengatakan bahwa pada SEA Games 2025 Thailand banyak atlet perempuan yang menyumbang medali untuk kontingen untuk Indonesia.

“Kemarin (SEA Games Thailand) yang menyumbang banyak emas itu Saudari Martina, usia 21 tahun, triathlon, 5 emas. Ada juga ganda putri tenis Aldila dan Jenice menyumbang emas juga dan banyak lagi lainnya,” katanya.

“Jadi, ya memang kami harus mendorong bagaimana olahraga di Indonesia untuk perempuan, anak-anak dan remaja juga diaktifkan kembali," imbuh Erick yang juga mantan menteri BUMN itu.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Erick, Kemenpora terus mendorong adanya pembangunan Akademi Olahraga sebagai pusat pelatihan atlet-atlet usia dini. “Ini akan menjadi pusat pelatihan anak-anak muda sejak dini, usia SMP dan SMA, dan setelah lulus kami beri LPDP yang jumlahnya hampir 100 yang disiapkan oleh Bapak Presiden," katanya.

Erick menambahkan selain memiliki pendidikan olarhaga, masa depan mereka juga terjamin. “Apalagi, kemarin Bapak Presiden memberi bonus (peraih emas SEA Games Thailand) Rp 1 miliar," tambah Erick.