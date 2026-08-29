Jakarta Movin Allstars Kolaborasi dengan Laleilmanino Lewat Senandung Gugusan Bintang

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Movin Allstars baru-baru ini meluncurkan karya terbarunya berupa single berjudul “Senandung Gugusan Bintang”.

Single tersebut dirilis pada 26 Agustus 2026 bersamaan dengan video lirik yang diunggah melalui kanal YouTube Jakarta Movin.

Dalam karya terbarunya, Jakarta Movin Allstars berkolaborasi dengan Laleilmanino untuk membawa semangat kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka di dunia pertunjukan.

Lagu tersebut disajikan dengan musik pop khas Jakarta Movin Allstars yang memiliki energi tinggi serta karakter vokal yang menjadi ciri khas mereka.

Melalui “Senandung Gugusan Bintang”, semangat kebersamaan diterjemahkan menjadi lagu tentang orang-orang dengan mimpi dan latar belakang berbeda yang dapat saling menemukan, menjadi sistem pendukung, dan tumbuh bersama dalam perjalanan menuju satu tujuan.

Salah satu personel Jakarta Movin Allstars, Barly, mengatakan lagu terbaru mereka terinspirasi dari pertemuan banyak orang dengan latar belakang dan mimpi berbeda yang kemudian dipertemukan oleh “gravitasi” di sekitarnya.

“Kami mungkin datang dari tempat yang berbeda dan punya mimpi masing-masing. Lalu dipertemukan oleh ‘gravitasi’, tumbuh dalam suatu perjalanan yang saling menjaga semangat agar tidak pernah padam dan menjadi gugusan bintang yang jauh lebih besar daripada kita bersinar sendiri,” ujar Barly dalam keterangannya.

Personel lainnya, Qonita, menuturkan lagu tersebut menjadi pengingat bahwa seseorang tidak selalu harus menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan seorang diri.