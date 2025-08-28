menu
Jakarta Music Expo 2025 Perkuat Ekosistem Industri Musik dan Teknologi Hiburan

Jakarta Music Expo 2025 hadir di JIExpo, jadi ajang pameran musik dan teknologi hiburan terbesar. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses dengan Surabaya Music Expo (SMEX), PT Hardayawidya Graha menghadirkan pameran musik dan multimedia bertajuk Jakarta Music Expo (JMX) 2025.

Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 28–30 Agustus 2025 di Hall B, Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran.

Pameran ini akan menampilkan lebih dari 50 merek ternama yang bergerak di bidang teknologi hiburan, mulai dari pro audio, multimedia, lighting, alat musik, hingga special effect.

Kehadiran brand-brand tersebut diharapkan menjadi ajang showcase inovasi terbaru bagi pelaku industri maupun konsumen.

Direktur PT Hardayawidya Graha, dalam keterangannya, menyebut JMX 2025 digelar sebagai one-stop event bagi musisi, produsen, distributor, hingga penikmat musik.

“Pameran ini menjadi ruang pertemuan strategis untuk memperkuat jaringan bisnis sekaligus membuka peluang kolaborasi di sektor industri kreatif,” ujar Gito Sugiarto, dalam keterangan terulisa

Selain menampilkan produk, JMX 2025 juga akan menghadirkan sejumlah agenda pendukung seperti music clinic bersama musisi dan praktisi, product launching, serta workshop audio yang memungkinkan peserta berinteraksi langsung dengan teknologi terbaru.

Aktivitas ini diyakini dapat menambah wawasan sekaligus meningkatkan keterampilan pengunjung.

