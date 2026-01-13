Jakarta Pertamina Enduro Masih Tertatih, Megawati Hangestri Pertiwi cs Belum Padu
jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro masih belum tampil maksimal pada Proliga 2026 seri Pontianak.
Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan dengan skor 3-2 (20-25, 22-25, 25-22, 25-17, 15-9) atas Jakarta Electric PLN Mobile.
Pelatih Jakarta Pertamina Bulent Karslioglu mengungkapkan bahwa anak asuhnya masih belum sepenuhnya kompak di atas lapangan.
Beberapakesalahan kecil masih kerap terjadi, sehingga menjadi pekerjaan rumah yang diharapkan dapat segera diselesaikan.
"Sekarang kami masih dalam proses membangun kekompakan dan ritme tim."
"Setiap pertandingan akan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas permainan secara bertahap," ujar juru taktik asal Turki itu.
Bulent berharap para pemainnya dapat segera menyatu dengan sistem bermain yang diterapkannya.
Jakarta Pertamina Enduro sejatinya tidak banyak mengubah komposisi tim dengan tetap mengandalkan Tisya Amallya Putri, Nurlaili Kusumah Diningrat, dan Yana Shcherban.
Jakarta Pertamina Enduro masih belum tampil maksimal di Proliga 2026 seri Pontianak seusai susah payah menang atas Jakarta Electric PLN
