Jakarta Pertamina Enduro Pede Hadapi Final Four Proliga 2026 Bersama Voronkova-Salas-Megawati
jpnn.com - Manajemen Jakarta Pertamina Enduro mengungkap alasan di balik keputusan mendatangkan Irina Voronkova untuk menggantikan Yana Shcherban.
Manajer Jakarta Pertamina Widi Triyoso mengakui keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Pasalnya, Yana tampil konsisten sepanjang musim meski usianya tidak lagi muda.
Selain itu, pemain asing lainnya, Wilma Salas, juga dinilai memiliki kualitas mumpuni dengan dukungan postur tubuh yang ideal.
Manajemen akhirnya memutuskan melakukan perubahan komposisi pemain asing meski Yana sebelumnya berperan penting dalam keberhasilan tim meraih gelar juara Proliga 2025.
"Tidak mudah untuk membuat keputusan ini. Dari pelatih sendiri juga punya penilaian. Adapun kami manajemen melihat bahwa musim lalu Yana sudah berkontribusi luar biasa bersama kami."
"Jadi akhirnya kami memutuskan untuk mengubah komposisi asing dengan mengganti salah satu," ujar Widi saat dihubungi JPNN.com, Rabu (1/4).
Pilihan tersebut jatuh kepada Irina Voronkova, yang sebelumnya pernah membela Popsivo Polwan pada Proliga 2024.
Widi menjelaskan, keputusan merekrut pemain kelahiran 20 Oktober 1995 itu didasari performa apiknya bersama Shanghai Bright Ubest, yang baru saja meraih gelar juara Liga China.
