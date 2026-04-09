Jakarta Sempat Blackout, Listrik di Seluruh Wilayah DKI Kini Sudah Menyala 100 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Jakarta telah kembali normal pada Kamis malam (9/4/2026).

Pemulihan sistem kelistrikan yang sempat mengalami gangguan pada petang hari dilaporkan telah rampung secara menyeluruh pada malam ini. Seluruh wilayah yang terdampak dipastikan sudah kembali menyala per pukul 20.00 WIB.

"Alhamdulillah sudah nyala semua per jam 20.00 WIB," kata Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Gangguan tersebut sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah akibat kendala pada beberapa Gardu Induk (GI).

Haris menyebut, proses pemulihan kelistrikan telah rampung dilakukan secara bertahap.

Sebelumnya, gangguan listrik dilaporkan terjadi di beberapa titik di Jakarta, termasuk wilayah Angke dan sekitarnya.

PLN menyebutkan gangguan bersumber dari sistem pada sejumlah Gardu Induk, yang menyebabkan pasokan listrik terhenti sementara di wilayah terdampak.

"Terjadi gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk," ujar Haris.