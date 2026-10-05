Jakarta World Cinema 2026 Resmi Diumumkan, Hadirkan 207 Film dari 69 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Ajang tahunan Jakarta World Cinema (JWC) 2026 kembali digelar.

Pada perhelatan tahun ini, JWC menghadirkan total 207 film dari 69 negara.

Lineup tersebut mencakup 120 film peraih penghargaan dari berbagai festival bergengsi global, 96 film asal Asia, 41 film karya sutradara perempuan, serta 20 film yang menjadi perwakilan resmi negara masing-masing untuk kategori Best International Feature Film pada Academy Awards ke-99.

Festival itu dibuka secara resmi dengan pemutaran film Fjord karya Cristian Mungiu, peraih Palme d’Or di Festival Film Cannes 2026.

Adapun film horor terbaru karya sineas asal Thailand, Banjong Pisanthanakun, yang berjudul Inherit dipilih sebagai penutup festival tersebut.

Deretan film internasional yang hadir di festival tahun ini mencerminkan panorama sinema dunia paling menonjol sepanjang tahun.

Para penonton nantinya berkesempatan menyaksikan Minotaur karya Andrey Zvyagintsev, peraih Grand Prix Festival de Cannes 2026, All of a Sudden karya Ry?suke Hamaguchi, yang mengantarkan aktris utamanya meraih Best Actress Cannes 2026, serta film terbaru Jesse Eisenberg, The Debut.

Lineup tersebut juga mencakup Naza karya Yuval Abraham dan Rachel Szor, peraih Special Jury Prize Venice 2026, serta Woman Unknown karya May el-Toukhy yang baru saja memenangkan Golden Lion Venice 2026.