JakCloth Lebaran Fair 2026 Digelar 12 Hari, Sebegini Harga Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian festival clothing, JakCloth Lebaran Fair 2026 akan digelar di Plaza Timur Senayan, Jakarta pada 7-18 Maret 2026 mendatang.

Penyelenggara memastikan tiket JakCloth tetap terjangkau bagi masyarakat yakni, dengan harga Rp 25 ribu per hari.

"Tiket kami jamin tetap paling murah, hanya Rp 25 ribu per hari, sudah bisa belanja clothing dan nonton konser musik," kata Aa Godbless, Program Director JakCloth Lebaran Fair di Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2).

Menurutnya, JakCloth Lebaran tahun ini menjadi penyelenggaraan dengan waktu paling lama yakni 12 hari.

Tujuan JakCloth Lebaran Fair 2026 digelar lebih lama yakni untuk memuaskan para pencinta fashion dan musik.

"Konsepnya tentu hampir sama, tetapi waktunya lebih lama, yakni 12 hari. Ada 350 tenant, satu panggung musik, kompetisi, hingga kegiatan lari," jelasnya.

JakCloth Lebaran Fair 2026 juga terus konsisten menjadi wadah bagi brand-brand lokal termasuk produk UMKM berkualitas.

Ratusan brand clothing siap meramaikan JakCloth Lebaran Fair tahun ini dengan memberikan alternatif pilihan berbelanja dengan harga yang sangat terjangkau.