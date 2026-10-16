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Jakmania Diberi Peringatan Keras Menjelang Laga Persita Vs Persija

Jakmania Diberi Peringatan Keras Menjelang Laga Persita Vs Persija
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The Jakmania memberikan dukungan kepada Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta tak ingin masalah suporter kembali mencoreng nama klub. Menjelang lawatan ke markas Persita Tangerang di Banten International Stadium, Sabtu (17/10/2026) malam WIB, Macan Kemayoran mengeluarkan pesan tegas kepada The Jakmania yang akan hadir langsung di stadion.

Persija meminta pendukungnya menjaga sikap dan tidak terpancing provokasi selama pertandingan tandang. Imbauan ini muncul setelah sejumlah insiden yang melibatkan suporter menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu kejadian yang menyita perhatian adalah dugaan perusakan bus rombongan Persib Bandung EPA U-18. Kepolisian bahkan telah menangkap seorang terduga pelaku yang saat diamankan disebut masih mengenakan atribut Persija.

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Insiden lain juga menimpa anggota The Jakmania wilayah Cikampek. Rombongan suporter tersebut dilaporkan menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal di jalan tol. Peristiwa itu dikabarkan turut berdampak pada perempuan dan anak-anak.

Situasi tersebut membuat Persija menekankan pentingnya menjaga ketertiban, terlebih Jakmania mendapat kesempatan mendukung tim kesayangannya secara langsung di kandang Persita.

Melalui akun Instagram resminya, Persija mengingatkan bahwa dukungan suporter seharusnya menjadi energi positif bagi tim, bukan justru memicu persoalan baru.

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"Untuk seluruh Jakmania yang hadir di laga tandang, mari dukung Persija dengan tertib dan penuh kebanggaan," tulis Persija.

"Hormati tuan rumah, patuhi aturan, jaga fasilitas umum, dan jangan terpancing provokasi. Datang untuk mendukung, pulang dengan aman dan damai," lanjut pernyataan tersebut.

Persija Jakarta akan menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027. Persija memberikan pesan khusus kepada suporternya The Jakmania.

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