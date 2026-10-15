Jakmania Terancam Tak Bisa Away Lagi, Bung Ferry Sentil ILeague

jpnn.com - JAKARTA - Insiden penyerangan bus EPA Persib Bandung U-18 memunculkan kekhawatiran soal masa depan tradisi suporter bertandang di Indonesia.

Mantan Ketua Umum The Jakmania Ferry Indrasjarief mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berujung pada kebijakan yang dapat mematikan perkembangan positif di kalangan suporter.

Ferry menilai, larangan suporter away bukanlah satu-satunya jalan untuk menjaga keamanan pertandingan.

Menurutnya, ada perkembangan hubungan antarsuporter yang patut dipertahankan, sehingga kebijakan yang diambil tidak boleh hanya berangkat dari satu sisi persoalan.

Ia menegaskan, pengelola kompetisi harus berhati-hati sebelum menentukan langkah. Jangan sampai upaya mencegah keributan justru menghambat terciptanya atmosfer sepak bola yang lebih terbuka dan bersahabat.

"Kalau dibilang suporter banyak melakukan tindakan gegabah tanpa berpikir panjang, I.League juga seharusnya tidak mengambil tindakan yang gegabah. Jangan sampai ada keputusan yang justru kontraproduktif terhadap upaya memajukan sepak bola," ujar Ferry.

Ia kemudian mengangkat pengalaman The Jakmania saat melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Ferry menyebut, kehadiran suporter Persija di kota tersebut membawa pengalaman positif, baik dalam hubungan antarsuporter maupun bagi masyarakat setempat.

Ferry menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat ekonomi dari kedatangan suporter.