Jakpro Gandeng Feel Good Network Kelola Naming Rights JIS

jpnn.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Feel Good Network menandatangani perjanjian kemitraan strategis untuk pengelolaan naming rights Jakarta International Stadium (JIS).

Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi komersial stadion kebanggaan masyarakat Jakarta sekaligus memperkuat posisi JIS sebagai salah satu aset sponsorship paling prestisius di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Melalui kemitraan ini, Feel Good Network akan mendukung pengelolaan dan pengembangan strategi komersialisasi naming rights JIS secara menyeluruh, mulai dari penyusunan strategi pemasaran, pengelolaan proses tender, pendampingan negosiasi, hingga implementasi kerja sama bersama mitra sponsor yang terpilih.

Sebagai stadion berstandar internasional yang telah menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga, hiburan, dan kegiatan berskala global, JIS memiliki nilai strategis yang tidak hanya terletak pada fungsi infrastrukturnya, tetapi juga pada kekuatan brand dan eksposur yang dimilikinya.

Program naming rights diharapkan dapat menghadirkan kolaborasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan aset kota.

Sebagai bagian dari proses komersialisasi naming rights JIS, Jakpro bersama Feel Good Network akan menjalankan sejumlah tahapan strategis yang diawali dengan market sounding untuk memetakan minat pasar dan mengidentifikasi potensi kemitraan.

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Tahapan ini akan dilanjutkan dengan penjajakan kepada sejumlah perusahaan dan brand yang dinilai memiliki kesesuaian dengan karakter, nilai, dan positioning JIS sebagai stadion berstandar internasional.

Setelah proses penjajakan selesai, Jakpro akan melaksanakan tender terbatas (by invitation only) dengan mengundang korporasi dan brand pilihan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan proses berlangsung secara profesional dan menghasilkan kemitraan yang mampu memberikan nilai strategis bagi seluruh pihak.