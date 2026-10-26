Jaksa Dilibatkan Dalam Penanganan Sengketa Pilkades di Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggandeng kejaksaan negerisetempat untuk membantu menangani persoalan sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2026 berisi puluhan laporan pengaduan masyarakat seusai tahapan pencoblosan pada Minggu (20/9) lalu.

"Pemerintah daerah sudah melayangkan permohonan bantuan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk menangani sengketa Pilkades Serentak 2026," kata Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bekasi Hudaya di Cikarang, Minggu.

Dia menjelaskan bantuan penanganan sengketa pemilihan kepala desa dilakukan melalui pengajuan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang selanjutnya menjadi fasilitator untuk melakukan mediasi.

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Agenda mediasi tersebut mempertemukan pihak pelapor, terlapor, panitia hingga perangkat dinas terkait sesuai materi laporan pengaduan yang telah disampaikan warga. Seperti Dinas Pendidikan apabila berkaitan dengan sengketa persoalan ijazah calon.

Dia menegaskan forum mediasi bukan merupakan bentuk upaya menghalangi masyarakat untuk menempuh jalur hukum, melainkan sebagai langkah strategis menyelesaikan persoalan dengan tetap menjaga kondusif wilayah.

"Jadi terkait sengketa dicoba untuk dimediasi dulu oleh kejaksaan selaku pengacara negara. Bukan berarti menghalang-halangi orang menggugat. Kalau dia nanti pada akhirnya setelah dimediasi tetapi tidak ada kesepakatan dan tetap ingin menggugat, itu dipersilakan," ujarnya.

Hudaya menyebut 26 laporan sengketa pemilihan kepala desa yang masuk ke pemerintah daerah berkaitan dengan dugaan pelanggaran pada tahapan seleksi calon hingga pemilihan.

Keabsahan ijazah mendominasi jumlah laporan yang masuk, disusul dugaan kecurangan oleh panitia penyelenggara. Laporan tersebut tersebar di 15 desa dari total 154 wilayah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa tahun ini.