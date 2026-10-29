Jaksa KPK Bongkar Asal-usul 'Uang Klik' Izin Tinggal WNA yang Mengalir ke Silmy Karim

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim diduga menerima setoran "uang loket" pengurusan izin tinggal WNA senilai Rp100 juta per bulan.

Fakta persidangan tersebut dibongkar oleh JPU KPK Achmad Husin Madya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Istilah "uang loket" atau "uang klik" sendiri diduga kuat merupakan biaya tidak resmi di luar PNBP dalam pengurusan surat dokumen keimigrasian yang ditarik dari para pemohon atau biro jasa.

"Uang tersebut merupakan permintaan dari Silmy yang disampaikan oleh Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setiaji," kata JPU saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

JPU membeberkan pada sekitar bulan Februari atau Maret 2023, Silmy memerintahkan Bagus untuk meminta uang jatah setoran uang yang dikumpulkan dari "uang loket" untuk memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya, dikatakan bahwa Bagus menemui Tessar di ruangannya dan menyampaikan permintaan uang dari Silmy sebesar Rp100 juta setiap bulannya.

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Atas permintaan tersebut, Tessar memenuhinya dengan memerintahkan Juniadi Sri Pambudi menyiapkan uang sebesar Rp25 juta setiap bulan dan sisanya akan disiapkan oleh bagian Subdirektorat Izin Tinggal, yang setelah uang tersedia, Bagus mengambilnya setiap bulan secara tunai di ruangan Tessar.

Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) dan penerimaan gratifikasi periode 2021–2026.